Помаранчеву революцію організували тамплієри?

За Помаранчевою революцією 2004 року стояло таємне товариство храмовиків, більш відоме як Орден тамплієрів. Інформація про це прозвучала на телеканалі «Інтер» у спеціальній програмі «Брама часу», що була присвячена діяльності масонських лож в Україні.

За твердженням Андрія Ватолкіна, слова якого наводилися в ефірі, сучасна історія України нібито представляє ніщо інше, як боротьбу двох католицьких таємних товариств - Ордена святого Станіслава і Ордена тамплієрів. «Більшість силовиків Кучми призначалися з Ордена святого Станіслава», - зазначив він.

Ватолкін вважає, що вбиті взимку 2005 року міністр транспорту Анатолій Кирпа і міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко також належали до Ордена святого Станіслава, але заплатили життям за те, що «дізналися зайве».

Журналістам вдалося записати короткий коментар керівника Ордену тамплієрів України Олександра Яблонського, який заявив про поховання легендарної Чаші Грааля в околицях Середнянського замку. Він підкреслив, що «Середнянський замок і Кам`янець-Подільський магістрат» свідчать про вікову історію і постійної присутності тамплієрів на території країни.

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