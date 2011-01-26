Журналістам покажуть, як варять пиво в Чернігові
1 лютого 2011 ПАТ «САН ІнБев Україна» проводить ПРЕС-ДЕНЬ для представників ЗМІ.
У програмі ПРЕС-ДНЯ:
· поїздка в Чернігівське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна» – екскурсія по підприємству, зустріч із директором підприємства Андрієм Запісоцьким;
· дегустація пива - проводить голова дегустаційної комісії Олена Салацька;
· прес-ланч із топ-менеджерами ПАТ «САН ІнБев Україна» (м. Київ) за участю Дениса Хренова, директори з правових питань і корпоративних відносин ПАТ «САН ІнБев Україна»; Костянтина Клименка, маркетинг-директора ПАТ «САН ІнБев Україна»; Дмитра Шпакова, директора з продажу ПАТ «САН ІнБев Україна»; Ірини Коломієць, керівника з персоналу ПАТ «САН ІнБев Україна».
Акредитація за телефоном – 068 240 2576, Наталя Вернигора.