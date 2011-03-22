До Всеукраїнського автоМайдану долучилося ще 4 машини

До Всеукраїнського Автомайдану, який їде до столиці, від Хмельницького долучилося чотири машини з підприємцями, студентами та пенсіонерами – всього 16 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник регіональної Асамблеї громадських об’єднань малого та середнього бізнесу Хмельницької області Галина КУЛИК.

“Ми, як і решта колег з різних куточків України, вимагаємо у влади перегляду пенсійної реформи, сплати єдиного соціального внеску та спрощеної системи оподаткування”, - наголосила вона.

Г.КУЛИК зауважила, що маршрут західної колони Автомайдану через міста Нетишин, Славута та Хмельницький пройшов без ексцесів.

“З боку правоохоронних органів перешкоджання рухові підприємців не було”, - сказала вона.

Крім того, сьогодні у центрі Хмельницького у рамках Всеукраїнського Автомайдану відбувся мітинг за участю близько 2 тис. людей.

Керівник регіональної Асамблеї стверджує, що з уведенням нового Податкового кодексу у Хмельницькому припинено роботу на ринках 25% місць з роздрібною торгівлею.

“Про кількість безробітних підприємців області після введення нового Податкового кодексу важко сказати. Однак по Україні від початку року втратили роботу майже 200 тисяч підприємців”, - розповіла Г.КУЛИК.

Довідка УНІАН. 21 березня одночасно з Львова і Луганська стартував антиподатковий автопробіг, який ініційований Асамблеєю громадських організацій малого і середнього бізнесу. Автопробіг пройде по містах України і фінішує в 12:00 25 березня на Софійській площі в Києві.