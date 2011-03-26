Єзуїти заплатять 160 млн жертвам сексуальних домагань

Орден єзуїтів в США погодився виплатити більше 160 млн. доларів компенсації жертвам сексуальних домагань, повідомляє Бі-бі-сі.

Приблизно 500 американців індіанського і алеутського походження зазнали домагань священиків під час свого навчання в католицьких школах п`яти північно-західних штатів США.

Єзуїти погодилися також надіслати цим людям письмові вибачення.

За словами адвоката одного з потерпілих, остаточного врегулювання справи клієнтові довелося чекати майже 40 років.