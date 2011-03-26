Єзуїти заплатять 160 млн жертвам сексуальних домагань
00:19, 26 березня 2011Разное
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І надішлють письмові вибачення
Орден єзуїтів в США погодився виплатити більше 160 млн. доларів компенсації жертвам сексуальних домагань, повідомляє Бі-бі-сі.
Приблизно 500 американців індіанського і алеутського походження зазнали домагань священиків під час свого навчання в католицьких школах п`яти північно-західних штатів США.
Єзуїти погодилися також надіслати цим людям письмові вибачення.
За словами адвоката одного з потерпілих, остаточного врегулювання справи клієнтові довелося чекати майже 40 років.
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