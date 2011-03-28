Помер винахідник суперклею

У США помер творець формули суперклею Гаррі Кувер. Йому було 94 роки.

Кувер помер у своєму будинку в штаті Теннессі. За словами його дочки, Мелінди Кувер, причиною смерті стала серцева недостатність.

Винахідник, згідно із сімейною легендою, створив суперклей випадково. Своє відкриття Кувер зробив під час війни, коли працював над прицілами для стрілецької зброї. Втім, речовина ціаноакрилат, яку він створив, виявилася для цієї мети дуже липкою.

Знову про ціаноакрилат Кувер згадав лише в 1951 р., коли займався вже дослідженнями в галузі авіації. Ціаноакрилат і тут проявив свої унікальні склеюючі властивості, і хімік зрозумів, що на його основі можна зробити комерційно успішний продукт. У продаж в США суперклей надійшов у 1958 році.

Спочатку новий клей під назвою "Суміш 910" купували неохоче, але коли Кувер показав його чудові властивості в одній з телепередач, попит на нього різко зріс. Сьогодні ціаноакрилат входить до складу багатьох популярних клеїв, серед яких наш "​Момент".

У 2010 році президент США Барак Обама нагородив Кувера Національною медаллю в галузі технологій та інновацій.

ТСН