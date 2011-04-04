В Черкаській області горить склад м'яких іграшок

В селищі Маньківка Черкаської області горить склад м`яких іграшок підприємства з виробництва іграшок ТОВ "Маньківська іграшка", яка випускає продукцію під торговою маркою «Fancy». Наразі там тривають роботи з ліквідації пожежі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, пожежа виникла в приміщенні складу іграшок загальною площею 1000 квадратних метрів. На місці пожежі, крім двох пожежних відділень Маньківського відділу МНС працює відділення Уманського районного відділу МНС та черговий караул добровільної пожежної дружини ДАК «Хліб України» з Маньківки.

Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів, тривають роботи всередині задимленого приміщення з локалізації пожежі. За попередніми даними, жертв немає.