Талон до водійських прав більше не потрібен

Сьогодні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування талона до посвідчення водія і вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Текст закону був опублікований сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла цей закон 17 березня цього року.

Законом внесено зміну до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закон України "Про дорожній рух". Внесено зміну в частину 9 статті 15 Закону України "Про дорожній рух", згідно з якою право на управління транспортними засобами відповідної категорії підтверджується тільки посвідченням водія транспортного засобу зі встановленим терміном дії.

Таким чином, ВР скасувала талон до посвідчення водія транспортного засобу. У кінцевих положеннях до закону наголошується, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.