Єврокомісія за "козла" обізвала Лукашенка "звичайним громадянином"

Європейська комісія не має наміру коментувати заяву білоруського президента Олександра Лукашенка на адресу Жозе Мануеля Баррозу.

«Ми не визнаємо його демократично обраним президентом Республіки Білорусь. У Єврокомісії немає практики коментувати заяви звичайних громадян», - цитує Газета.ру.

Співрозмовник агентства також заявив, що Баррозу не вимагав відсутності Лукашенка для своєї участі в Чорнобильському саміті. «Така умова ніколи не висувалася. Незрозуміло, кому вигідно тиражувати брехливу інформацію».

Раніше Лукашенко накинувся з образами на керівництво України і Євросоюзу.