Єврокомісія за "козла" обізвала Лукашенка "звичайним громадянином"
22:14, 26 квітня 2011Разное
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Таким не відповідають
Європейська комісія не має наміру коментувати заяву білоруського президента Олександра Лукашенка на адресу Жозе Мануеля Баррозу.
«Ми не визнаємо його демократично обраним президентом Республіки Білорусь. У Єврокомісії немає практики коментувати заяви звичайних громадян», - цитує Газета.ру.
Співрозмовник агентства також заявив, що Баррозу не вимагав відсутності Лукашенка для своєї участі в Чорнобильському саміті. «Така умова ніколи не висувалася. Незрозуміло, кому вигідно тиражувати брехливу інформацію».
Раніше Лукашенко накинувся з образами на керівництво України і Євросоюзу.
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