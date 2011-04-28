Регіонали помстилися Владу Троїцькому?

Щодня в інформпросторі з’являються сотні новин, якісь із них засмучують, якісь тішать, а бувають такі, як кажуть, що просто вбивають. Такою вбивчою новиною сьогодні стало повідомлення від засновника і президента Гогольфесту, власника театру «Дах» Владислава Троїцького, що цього року Гогольфесту не буде.

Я знаю, що й у попередні роки у Влада були фінансові проблеми з організацією фесту, та це якось перебивалося хоч якоюсь державною підтримкою, принаймні під фестиваль надавали Мистецький Арсенал... За оцінкою Троїцького, на фестиваль потрібно $ 500 000 щорічно. Ці гроші вдавалося знаходити за допомогою його друзів, які безкоштовно надавали обладнання, транспорт і людей. Кажуть, що президент фестивалю навіть брав кредити на своє дітище.

Та реальні проблеми в Троїцького почалися саме минулого року. Саме минулого року після президентських виборів йому вперше не дали Мистецький Арсенал, яким уже тоді керувала Наталія Заболотна. Чоловік Заболотної – народний депутат Ігор Савченко від БЮТ, який торік перебіг до парламентської більшості у ВР…

Чи слід було Гогольфесту чекати підтримки від держави? Чому не виконав свою обіцянку допомогти з фестивалем міністр культури Михайло Кулиняк? Чому Ганна Герман минулого року в телефонній розмові зі мною вдавала, що взагалі не знає, що таке Гогольфест і хто такий Влад Троїцький, тому вона нічим нікому не збирається допомагати, мовляв треба розібратися. І невже року було замало, щоб дізнатися, хто такий Троїцький?! А він же тоді просив допомоги в держави, безпосередньо звертався до президента України з відкритим листом…

Як на мене, Влад просто поплатився за свою щирість, за власну оцінку сьогоднішньої команди в матеріалі УНІАН «Що робити мислячій людині в другому турі?». Та якщо ви прочитаєте сьогодні ці слова, побачите, наскільки він був правий.

«Тут вибір невеликий… Для мене точно, як для громадянина, як інтелігента, якщо Янукович буде Президентом, мені не буде добре. Мені важко уявити, що Президентом країни може бути людина такого рівня. Важко уявити… Та оскільки я живу в цій країні, мені все одно доведеться якимось чином взаємодіяти з президентською посадою. Не з особистістю, а з посадою. І тут я розумію, що в мене будуть проблеми. Доведеться або виїжджати з цієї країни, або намагатися щось зробити.

На жаль, у мене багато друзів, які вже схильні до еміграції. Гадаю, що незабаром почнеться нова хвиля міграції, незалежно від перемоги одного чи другого кандидата. Один мій друг сказав: «Раптово я себе почав відчувати туристом у своїй країні, тому не хочеться тут нічого робити».

Та, незважаючи на все, я стоятиму до кінця. Робитиму для цієї країни все по максимуму, допоки стане взагалі нестерпно.

Звісно, усі мої друзі більше побоюються Януковича, тому що ті правила, які ним запропоновано, несумісні з етичними принципами людей.

В економіці, соціальній сфері, освіті, медицині, ситуація настільки наближена до катастрофи, що для мене загадкою є мотивація людей, які борються за президентську посаду. Бо ці проблеми такі глобальні, що для їх розв’язання немає жодних передумов: ні механізмів, ні команди, нічого.

Стабільність у країні можна створити тоді, коли люди хочуть працювати, рухатися вперед. А в нашій країні проблема в тому, що люди не хочуть працювати й не хочуть рухатися вперед. Вони просто доживають своє життя в пітьмі горілки й наркотиків.

Я точно не заангажована людина, я нікого не підтримую, ні від кого фінансово не залежу, але мені ближча Тимошенко, бо вона принаймні виглядає пристойно й говорити може. На жаль, з команди Януковича я не чув жодної людини, яка б не говорила цинічні речі. Я у своєму житті найбільше боюся цинізму та безпринципності. Якщо прийде Янукович – це буде в кілька разів гірше, ніж Черновецький у Києві. Тут можна проводити дегустацію гівна... Те, що відбувається в Києві, – це взагалі за межею добра і зла, і це тенденція. Київ же обрав… І те, що вибере Україна, – вибере Україна».

…Коли цей коментар був опублікований Влад ще тоді боявся, що його фестиваль може чекати така доля, бо, мовляв, регіонали – люди мстиві й це йому не пробачать.

Виходить, і тут Влад був правий.

Оксана Климончук