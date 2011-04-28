Літак Дніпропетровськ-Москва зламав шасі під час посадки

Сьогодні, 28 квітня, літак Embraer 145, що виконував рейс авіакомпанії "АероСвіт" VV505 Дніпропетровськ–Москва, після посадки в аеропорту Шереметьево виїхав за межі стернової доріжки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, на борту літака знаходилися 30 пасажирів і 4 члени екіпажу, потерпілих немає.

Літак приземлився в аеропорту Шереметьево о 16:13 за місцевим часом. В процесі вирулювання із злітно-посадочної смуги повітряне судно не втрималося в межах стернової доріжки і викотилося на грунтове покриття. Внаслідок цього пошкоджено шасі.

Авіакомпанія готує повітряне судно для доставки в Дніпропетровськ пасажирів рейсу VV506 Москва–Дніпропетровськ.

Для розслідування причин інциденту буде створена комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК).