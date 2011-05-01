На Сумщині загинули троє громадян Росії

У Глухівському районі Сумської області сьогодні в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людей - громадяни Російської Федерації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ управління ДАІ УМВС України в Сумській області, 1 травня близько 07.00 на магістральній автомобільній дорозі державного значення Кіпті-Глухів-Бачевськ водій автомобіля LEXUS GS 350 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, здійснив дотичне зіткнення з автомобілем FORD Transit під керуванням жителя Глухівського районну, який рухався у зустрічному напрямку. Після цього водій автомобіля LEXUS GS 350 виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з легковим автомобілем FORD Focus під керуванням громадянина Російської Федерації, який рухався позаду автомобіля FORD Transit.

Внаслідок ДТП загинули на місці пригоди водій автомобіля FORD Focus і два пасажири - жінка та дитина 2004 року народження, теж громадяни Росії.

Водій автомобіля LEXUS GS 350 - громадянин Придністров’я, 1991 р. н., отримав тілесні ушкодження і був доставлений до Глухівської центральної районної лікарні.

За фактом ДТП проводиться розслідування.