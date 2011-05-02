Каддафі не прийшов на похорон сина

Муаммар Каддафі не з`явився на похорон свого молодшого сина Сейф аль-Араба Каддафі, який був убитий в результаті авіанальоту в ніч на 1 травня, повідомляє Reuters. Замість лідера Джамахірії серед приблизно двох тисяч присутніх з`явився брат убитого - Сейф аль-Іслам Каддафі, вбраний в темний бедуїнський одяг.

Люди, присутні на столичному кладовищі Хані, вигукували гасла на підтримку Муаммара Каддафі, викидаючи в повітря кулаки.

Ховали також трьох дітей, убитих під час того ж авіанальоту. Як уточнює Лента.ру, Сейф аль-Араб Каддафі своїх дітей не мав, під час бомбардування загинули його племінники - діти Ганнібала, Аїши і Мухаммеда Каддафі.