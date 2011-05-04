Водійські права можна отримати ще в школі

Парламент Грузії у вівторок в першому читанні ухвалив зміни до закону «Про загальну освіту», згідно якими з нового навчального року школярі зможуть безкоштовно складати іспити на отримання водійських прав, повідомляє агентство Новини-Грузія.

«У школах підлітки зможуть вивчати не тільки дорожні знаки, а й водіння, і скласти іспит на права в 17 років», - заявив голова юридичного комітету парламенту Грузії Павле Кублашвілі. За його словами, при складанні іспиту на отримання прав старшокласники будуть звільнені від оплати.

Згідно із законопроектом, учні, яким виповнилося 17 років, повинні будуть успішно здати залік з теорії предмету «Дорожні знаки і безпека на дорогах» та практичний іспит, і в цьому випадку вони автоматично отримають міжнародні права після досягнення 18 років.

Ініціатива змін до законопроекту належить міністрові внутрішніх справ Вано Мерабішвілі. Він пояснив, що для підлітків діятимуть певні обмеження: зокрема, для складання іспиту на права для неповнолітніх необхідна буде згода одного з батьків і обов`язкова присутність матері або батька на іспиті.

Шкільні іспити на право водіння не даватимуть можливості професійно займатися перевезенням пасажирів і вантажів, йдеться тільки про статус автоаматора.

Міністр зазначив, що така практика діє в третині штатів США і в Німеччині.