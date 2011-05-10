Звернення до пані Герман з приводу її реакції на львівські події

Щойно побачив на сайті Української правди свіжий запис у блозі пані Герман і не можу не відреагувати на нього.

Шановна пані Герман!

У словах, які Ви написали у себе в блозі, є правда, але лише частина її, тому вона перетворюється на неправду. Ви пишете, що у Львові провокації влаштувала ВО «Свобода». Але насправді у Львові відбулась спільна провокація як влади, так і ВО "Свободи", що трапилось зовсім невипадково. На це вказує хоча би те, що ще за тиждень до 9 травня місто фактично окупували представники багатьох російських ЗМІ. Чому б це? Очевидно, що вони знали і чекали саме бійок 9 травня.

З ВО «Свобода», представники якої не злазять з усіх телешоу на центральних телеканалах, і так все зрозуміло. Без прямої згоди та навіть вказівки влади це було би просто неможливо.

Але зараз трохи про роль влади у провокаціях останніх днів.

Влада дозволила, більше того, сприяла угрупованню відверто кримінального штибу з назвою політична партія "Родина" влаштувати провокацію у Львові. І це, на жаль, є беззаперечним фактом. Хотілося б дізнатись, хто з керівництва МВС України сприяв проведенню ними акцій всупереч рішенню львівських судів, які вступили в законну силу, та хто буде покараний за це?

Хто з представників влади дозволив, більше того, сприяв, використанню червоних прапорів під час заборонених громадських заходів? Невже хтось може повірити, що рядові співробітники міліції самостійно приймали рішення про встановлення кордонів для руху провокаторів?!

Крім того, чому за сприянням влади в Україні активно поширюються "георгіївські стрічки"? Вони не мають жодного відношення до Другої світової війни. Це відзнака Російської імперії. Зрозуміла логіка російської влади, яка цілеспрямовано щоденно вбиває в голови росіян великодержавний шовінізм. Але як може бути так, що відзнаку Російської імперії чіпляють на себе не просто пересічні українські громадяни, які можуть не знати історію виникнення цих стрічок, а представники української влади?

Бажання української влади налагодити стосунки з Росією не викликає заперечення, але чи не здається Вам, пані Герман, що весь, більше, ніж 350 річний, історичний досвід Російської імперії, а також і останні півтора року стосунків Президента Януковича зі своїми московськими візаві свідчать, що Росія проголошує своїми друзями ті нації та тих правителів, які погоджуються йти у фарватері її політики та які більше сприяють інтересам Росії, ніж інтересам власних народів. І в той же час Росія звинувачує в усіх гріхах, проголошує своїми ворогами та з легкістю влаштовує провокації та війни (від торгівельних та інформаційних до збройних) щодо тих народів та їх керманичів, які хочуть мати свій шлях розвитку, відмінний від російського. Цей російський імперський досвід спілкування зі своїми сусідами нікуди не зник. Тому влада, яка не хоче перетворитись у малоросійську губернію, мала би щонайменше розібратись з усіма тими українськими партіями, рухами та окремими діячами, які у відкриту фінансуються Росією.

Що ж до Вашого «плачу Ярославни», пані Герман, з приводу того, що, мовляв, своїми діями ВО «Свобода» сприяє підвищенню рейтингу БЮТу у Львові, то, здається, представників сьогоднішньої влади цілком влаштовує така ситуація. Більш того, все вказує на те, що влада активно сприяє маргіналізованій «Свободі» з відверто низьким рівнем професійності її представників. Очевидно, що сприяння ВО «Свободі» здійснюється з метою відомого з часів Римської імперії принципу «розділяй та володарюй».

До того ж, ВО «Свобода» в існуючому вигляді непогано відтіняє показну респектабельність Партії регіонів як в очах українських громадян, так і міжнародної спільноти.

Що ж до боротьби з БЮТ та особисто Тимошенко, то вона ведеться так підкреслено абсурдно, що все більше сприяє підвищенню їх рейтингу. І це враховуючи особливості стосунків пані Тимошенко та пана Путіна, що мені здається теж далеко не випадковим.

Отже, шановна пані Герман, Ваше намагання представити винною у влаштованих 9 травня провокаціях лише ВО «Свободу» цілком зрозуміле, але далеко неприглядну роль влади в останніх подіях приховати просто неможливо.

Борис Кушнірук