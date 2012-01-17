У Луганську заарештували водія, який в'їхав у натовп людей під ялинкою

Ленінський районний суд Луганська виніс рішення про арешт 29-річного водія, який врізався в групу людей 13 січня на Театральній площі.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ, засідання суду відбулося 16 січня.

«На час слідства чоловік, винний у ДТП, утримується в слідчому ізоляторі. Розслідування здійснюється під контролем прокуратури», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.

При цьому в повідомленні на офіційному сайті прокуратури області спростовується інформація ряду ЗМІ про те, що винуватець ДТП був співробітником прокуратури. «В органах прокуратури раніше він не працював», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня близько 20.15 на Театральній площі Луганська, де встановлена міська новорічна ялинка, автомобіль «Nissan Tiida» врізався в групу людей.

В результаті ДТП 11 чоловік, 1993-1997 р.н., були госпіталізовані. Загинула 17-річна студентка 2-го курсу коледжу технології та дизайну.

Стосовно водія, 1982 р.н., слідчим управлінням ГУМВД України в Луганській області порушено кримінальну справа за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Водія затримано.

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