Визначилась причина появи акул біля іспанських пляжів

Регулярна поява цього літа акул поблизу пляжів Таррагони (північний схід Іспанії) пов`язана з тим, що неподалік пляжів рибальські судна викидають за борт частину денного вилову, повідомив РІА Новости телефоном представник муніципалітету Таррагони.

"З кінця липня нам неодноразово доводилося евакуювати відпочивальників з пляжів через появу кількох акул, та ще й в один і той самий час", - сказав представник муніципалітету.

Він зазначив, що "питання взагалі постало про те, щоб закрити пляжі, оскільки акули, приблизно метрової довжини, стали з`являтися щодня".

"Тим часом, запрошені нами фахівці визначили, що цей вид акул не нападає на людину, і що акули, ймовірніше, цікавляться рибою, яку викидають за борт, повертаючись о п`ятій вечора в порт Таррагони, рибальські судна", - сказав співрозмовник агентства.

Він пояснив, що екіпажі перед заходом в порт зазвичай звільняються від частини вилову, який не" може бути реалізований на ринку".

"Що до акул, то вони поводяться неагресивно і спокійно спливають, коли співробітники поліції і Червоного Хреста на катерах женуть їх подалі від берега", - додав муніципальний службовець.

Піщані пляжі Таррагони є одним з популярних місць відпочинку європейців.