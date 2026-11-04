Чому гривня різко дешевшає: у НБУ пояснили, що відбувається з курсом

Обсяг міжнародних резервів станом на 1 жовтня становив 47,1 млрд доларів.

На початку листопада попит на іноземну валюту в Україні зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону, тоді як її пропозиція скоротилася через наслідки російських обстрілів, повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook.

"У перші дні листопада попит на валюту був підвищеним на тлі суттєвого нарощування бюджетних видатків, зокрема на сектор оборони та безпеки. Крім того, збільшився попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб, що традиційно відбувається на початку місяця, у тому числі на тлі оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти", - зазначили в НБУ.

У пресслужбі регулятора вказали, що пропозицію іноземної валюти обмежували великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, що призвели до меншого сезонного зростання експорту та, як наслідок, нижчих продажів валюти з боку аграрного й металургійного секторів.

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"Ситуація на валютному ринку залишається під контролем. Динаміка офіційного курсу гривні визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією іноземної валюти на ринку, як і передбачено режимом керованої гнучкості курсу", - зазначили в Нацбанку.

У НБУ наголосили, що проблем із наявністю готівкової іноземної валюти у фінансовій системі немає. Там зазначили, що регулятор запропонував банкам обміняти до 100 млн дол. і 100 млн євро безготівкової валюти на готівкову. При цьому банки подали заявки лише на 14 млн дол., а пропозиція на євро взагалі не мала попиту.

"НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає", - зазначив регулятор.

У Нацбанку також додали, що обсяг міжнародних резервів станом на 1 жовтня 2026 року становив 47,1 млрд дол. та збільшився на кінець жовтня. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили менше 30 млрд дол.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 28 жовтня - 45,60 гривні за долар).

Згідно прогнозу директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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