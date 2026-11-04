Сі Цзіньпін готується до історичної зустрічі з Трампом і Путіним

У Китаї оприлюднили першу заяву щодо тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним. До цього китайська влада жодним чином не коментувала це питання.

Глава Китаю Сі Цзіньпін та його команда розпочали підготовку до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, передає Bloomberg. "Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", – наголосила Мао Нін.

Вона нагадала, що Трамп і Путін уже публічно висловили зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном на форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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Видання зазначило, що така зустріч суттєво сприятиме зусиллям Росії щодо виходу з міжнародної ізоляції після нападу на Україну. Крім того, переговори можуть перетворити лідера КНР на посередника у зближенні між Трампом і Путіним.

"Тристоронній саміт між Китаєм, Росією та США не має аналогів у сучасній історії. Його найближчим аналогом може бути лише Ялтинська конференція 1945 року, коли радянський диктатор Йосип Сталін, президент США Франклін Д. Рузвельт і прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрілися, щоб обговорити шляхи досягнення перемоги у Другій світовій війні", – зазначає видання.

Тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Можлива тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна може відбутися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

За даними ЗМІ, ідею саміту запропонував Путін, розраховуючи обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах. Однак станом на 4 листопада остаточних домовленостей щодо зустрічі не було, хоча в Кремлі заявили, що її підготовка триває.

При цьому днями президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зустрічався з Сі Цзіньпіном, розповів, що китайський лідер був "здивований" питанням про можливі переговори щодо України. Сі Цзіньпін також відкинув припущення про те, що Китай, Росія та США можуть обговорювати українське питання у тристоронньому форматі.

При цьому український президент Володимир Зеленський зазначив, що "дуже не хочеться, щоб це була "Ялта-2, 3, 4", коли відбувається перерозподіл впливу".

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