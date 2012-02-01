США оприлюднили записи, зроблені після смерті Кеннеді
05:55, 01 лютого 2012Разное
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Конспірологи мають привід
НаціональнийархівСШАоприлюднивраніше втраченіаудіозаписивищихпосадовихосіб країни, зробленівперші кількагодинпіслявбивствапрезидентаДжонаКеннедівлистопаді 1963року,повідомляєБі-бі-сі.
Середних- розмовинабортуAir Force One, наякомудо Вашингтона зТехасуразомз тіломКеннеділетівЛіндонДжонсон,якийпринісприсягупід часпольотуі негайноприступивдо виконанняобов'язківглавидержави.
На аудіозаписічути, яквін приноситьсвої співчуттяпо телефонуматеріубитого, РоузКеннеді.
Кореспондент Бі-бі-сіу Вашингтонівважає,що оприлюдненнязаписівлишепідігрієінтересконспірологів,якіставлятьпідсумнів тойфакт,щоДжонКеннедібувубитийзлочинцем-одинаком.
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