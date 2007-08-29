У головного рабина Росії народилася 12-та дитина

У головного рабина Росії Берла Лазара та його дружини Хани у вівторок народилася 12-та дитина - донька, повідомила РІА Новости прес-служба рабина.

Ім`я новонародженій буде дане в суботу. Відповідно до єврейської традиції, ім`я дитини виголошується під час молитви, після читання Тори.

Тепер у сім`ї Лазара п`ятеро хлопчиків у віці від 8 до 15 років і семеро дівчаток, старшій - 16 років.

"Берл і Хана одружилися 1989 року. Усі їх діти з`явилися на світ після того, як рабин Лазар приїхав до Росії", - наголосив прес-секретар рабина.