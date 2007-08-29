У головного рабина Росії народилася 12-та дитина
06:00, 29 серпня 2007Разное
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Берл Лазар одружений з 1989 року
|Берл Лазар
Ім`я новонародженій буде дане в суботу. Відповідно до єврейської традиції, ім`я дитини виголошується під час молитви, після читання Тори.
Тепер у сім`ї Лазара п`ятеро хлопчиків у віці від 8 до 15 років і семеро дівчаток, старшій - 16 років.
"Берл і Хана одружилися 1989 року. Усі їх діти з`явилися на світ після того, як рабин Лазар приїхав до Росії", - наголосив прес-секретар рабина.
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