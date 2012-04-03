BMW збив електроопору: водій загинув, троє пасажирів у реанімації

У Херсоні автомобіль BMW зіткнувся з електричною опорою.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Херсонській області, ДТП сталося ввечері 2 квітня.

В результаті аварії 28-річний водій загинув на місці події. Трьох пасажирів BMW – чоловіків 1984, 1985 і 1987 років народження з різними травмами госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.

Щоб дістати тіла загиблого і травмованих з корпусу автомобіля, на місце ДТП довелося викликати рятувальників МНС.

Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.