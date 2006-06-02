Щоб загасити ”кришталевий замок”, потрібні 19 пожежних машин

Пожежу на складі заводу художнього скла в Києві ліквідовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, повідомлення про пожежу на заводі художнього скла, що по Червонозоряному проспекту, 119, надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління МНС м. Києва о 12.59. Первинна інформація була – горить один із цехів. Не втрачаючи часу, до місця події були направлені підрозділи рятувальників МНС м. Києва.

Як стало відомо вже на місці, горіла відокремлена одноповерхова будівля складу сировини, що примикає до адміністративної будівлі заводу. Полум`я і чорний дим були настільки сильними, що знадобилася допомога інших пожежно-рятувальних підрозділів міста. Пожежі був присвоєний підвищений ранг – Пожежа №2» і до місця попрямувала додаткова техніка.

Станом на 14.36 пожежа була локалізована. О 15.04 пожежа була ліквідована.

На місці події працювали підрозділи Головного управління МНС України в місті Києві з 4-х пожежно-рятувальних частин із залученням 19 автомобілів пожежної і спеціальної техніки. Окрім основних пожежних автомобілів працювало багато спецтехніки, у тому числі автомобілі хімічної розвідки, оскільки при горінні поролону виділяються небезпечні речовини.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що горів бізнес-центр «Кришталь», розташований за адресою Червонозоряний проспект, 119.