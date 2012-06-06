Луганчанин зірвав джек-пот і зник
22:37, 06 червня 2012Разное
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Гравець з Лисичанська (Луганщина), придбавши квиток в одній із лотерей, виграв 12 млн грн.
Джек-пот було зірвано у неділю, 3 червня.
Щоправда, ім'я новоспеченого мільйонера поки що невідомо - за виграшем до організаторів він ще не звертався.
"Зараз ми шукаємо власника квитка і, як тільки знайдемо, - вручимо виграш", - пояснили "Сегодня" в представництві лотереї.
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