Луганчанин зірвав джек-пот і зник

Джек-пот було зірвано у неділю, 3 червня.

Щоправда, ім'я новоспеченого мільйонера поки що невідомо - за виграшем до організаторів він ще не звертався.

"Зараз ми шукаємо власника квитка і, як тільки знайдемо, - вручимо виграш", - пояснили "Сегодня" в представництві лотереї.