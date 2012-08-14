У центрі Львова автомобіль провалився в яму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на тротуарі проспекту Свободи, де провалився автомобіль, служба районних електричних мереж проводила ремонтні роботи.

«Шляхово-ремонтне підприємство через погодні умови не замостило розриття. Але питання у тому, що робив автомобіль на тротуарі? Це вже у компетенції ДАІ. Як тільки дозволить погода, розриття буде ліквідовано», – цитує голову Галицької районної адміністрації Ірину Маруняк прес-служба міськради.

Водночас за інформацією міського відділу ДАІ, водій автомобіля не звертався за допомогою до працівників Державтоінспекції.