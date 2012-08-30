У Ялті на три дні зібралися зірки шоу-бізнесу

"Дуже рада, що це грандіозна подія відбувається в Криму", - сказала, відкриваючи фестиваль, Алла Пугачова, яка торік була його президентом, а нині присутня як почесна гостя.

"Крим зацікавлений, щоб таких фестивалів було якомога більше. Такі масштабні культурні події допомагають нам продовжити курортний сезон, приваблюють туристів", - сказав прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов, відповідаючи на запитання журналістів перед відкриттям.

Цього року організатори відмовилися від конкурсу молодих виконавців. Замість нього в четвер відбудеться концерт "Зірки запалюють", на якому знамениті вокалісти виступатимуть разом з початківцями.

У фестивалі беруть участь Софія Ротару, Валерій Леонтьєв, Григорій Лепс, Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте, група "Любе", повідомляє РІА "Новости".

Ведучими на концерті першого дня фестивалю стали Максим Галкін і Тіна Кароль.