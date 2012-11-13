Російська поліція вимагає від дніпропетровського мандрівника залишити країну

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар мандрівника Оксана Олійникова.

«Щойно С.Гордієнко надіслав мені SMS-повідомлення про те, що його відпустили з відділення поліції міста Грязовець. Гордієнко сказав, що штраф у сумі 2 тисячі рублів за порушення правил перебування на території Росії за нього заплатив старший лейтенант поліції зазначеного відділення Симон Кокорін», - повідомила О.Олійникова.

За її словами, невідомо, що мандрівник робитиме на території Росії в подальшому, оскільки грошей на повернення в Україну транспортом С.Гордієнко не має.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у містечку Грязовець Вологодської області Російської Федерації місцева поліція затримала дніпропетровського мандрівника С.Гордієнка з мотивацією «Порушення правил перебування на території РФ».

За словами прес-секретар мандрівника О.Олійникової, мандрівник повідомив, що йому інкримінують порушення режиму перебування на території Росії, йому виписано штраф на 2 тисячі рублів.

«У поліції вимагають, щоб я перервав свою мандрівку і негайно залишив територію Росії», - цитує прес-секретар С.Гордієнка.

За словами О.Олійникової, у С.Гордієнка немає грошей, тож він навряд чи в змозі купити квиток на будь-який вид пасажирського транспорту і залишити Росію.

О.Олійникова також зазначила, що цього тижня дніпропетровський мандрівник планував дійти до міста Ярославль, звідки по річці на власному плавзасобі добратися до Азовського моря і таким чином повернутися в Україну.

Довідка УНІАН. С.Гордієнко стартував 16 січня 2012 року з одиночною експедицією «Східна Європа: Азов - басейн Північного льодовитого океану – Азов» з селища Сєдово Донецької області. С.Гордієнко присвятив свою мандрівку 100-річчю першої російської експедиції на Північний полюс, яку очолив Георгій Сєдов. Експедиція триває без використання будь-яких автотехнічних засобів за маршрутом Україна, селище Сєдово – Харків, далі Росія – Новгород – Кемь - Соловецькі острови та Онезький півострів, Біле озеро – ріка Волга – Фінляндське водосховище – річка Дон – Азовське море – селище Сєдово.

Основна мета експедиції – підготовка до трансконтинентального одиночного переходу до Північного полюсу, який С.Гордієнко запланував на 2014 рік.

Згідно з міграційними правилами Росії, без тимчасової реєстрації громадяни інших держав можуть перебувати на території країни протягом 90 днів.