Малинська "чупакабра" сортує вбитих тварин за кольором хутра

Як повідомив УНІАН голова Українського товариства мисливців та рибалок Малинського району Анатолій Прудников, невідома істота вбиває тварин та висмоктує їхню кров, тому це може вказувати на появу в регіоні загадкової істоти-кровопивці.

А.Прудников уточнив, що одного з жителів району — Павла Ісаєнка — істота ледь не збила з ніг на власному подвір'ї.

"Опівночі П.Ісаєнко почув, як пищать кролі у клітках. Коли чоловік вийшов на подвір'я, повз нього промайнула невідома істота. Ще у однієї жительки району "чупакабра" занапастила 30 кролів",- зазначив А. Прудников.

Голова Українського товариства мисливців та рибалок Малинського району стверджує, що на тушках загиблих тварин не було жодних ран, тільки три невеликі цяточки, через які, ймовірно, істота і висмоктала зі своїх жертв усю кров. При цьому усі мертві тварини були складені у певному порядку за зростом і кольором.

"Чупакабра нищить тварин та сортує тушки своїх жертв, складаючи їх за розміром та кольором хутра", - сказав він.

Голова мисливського товариства також стверджує, що він сам виїжджав дивитися на сліди невідомого звіра. Спочатку він та його товариші мисливці подумали, що йдеться про вовка, однак потім цю версію відкинули.

Наразі житомирські мисливці мають намір зловити загадкового звіра.

Нагадаємо, що чупакабра - це фантастична істота, якій приписують вбивства кіз, кролів та інших домашніх тварин через знекровлення. Періодично у засобах масової інформації з'являються повідомлення про такі масові вбивства домашніх тварин, а також поширюються свідчення людей, які нібито бачили саму істоту. Мисливці з різних областей України кілька разів влаштовували облави на загадкового звіра, але наразі до цього часу достовірних відомостей про його існування немає.