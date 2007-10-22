Екологи провели акцію із збереження гризунів (фото)

На Чернігівщині на території ландшафтного парку «Міжрічинський» у Козелецькому районі відбулась благодійна еколого-просвітницька природоохоронна акція «Будиночок для соні».

Про це УНІАН повідомили у cекторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державного управління охорони природи в Чернігівській області.

Захід проводився з метою привернути увагу громадськості до проблем охорони рідкісних і вразливих видів тварин, збереження заповідних територій Чернігівщини. Акцію провели адміністрація ландшафтного парку спільно з Центром креативної фотографії «Spirit of art», компанією «Бейкер Тіллі Україна» та Американською торговою палатою (АСС), за участю провідних науковців з Інституту зоології НАНУ, Інституту екології Карпат НАНУ та представників Держуправління охорони природи.

Усі учасники акції будували будиночки для сонь. Найкращі вироби було відзначено, а тваринку урочисто запущено в один з будиночків.

*** Соні - гризуни дрібних розмірів. Довжина тіла 8-19 см, хвоста 5,5-16 см. Населяють лісову й лісостепову зони, змішані ліси.

Живуть соні в дуплах, в гніздах серед гілок, в норах, під корінням дерев. Харчуються соні горіхами, плодами і насінням, але також поїдають комах, яйця дрібних птахів.

До осені соні від`їдаються і на холодний період року впадають в сплячку, що триває близько 6 місяців. Через цю звичку звірі й одержали свою назву. Протягом року у сонь, як правило, буває 1 (рідше 2) приплід. Тривалість життя в природних умовах від 2 до 5,5 років.