Міліція знайшла в селі підпільні хлопавки
00:35, 27 грудня 2012Разное
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В одному з сіл Косівського району Івано-Франківської області правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення бенгальських вогнів та хлопавок.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, безробітній мешканець села організував таке виробництво в господарських приміщеннях на своєму обійсті. Сировину чоловік закуповував у підприємств, які виготовляють полімерну продукцію. Під час перевірки в цеху перебувало двоє найманих працівників-односельчан.
Всього правоохоронцями було вилучено 11 тисяч упаковок бенгальських вогнів та близько тисячі хлопавок. На разі проводиться перевірка на вогненебезпечність продукції.
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