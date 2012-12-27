Міліція знайшла в селі підпільні хлопавки

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, безробітній мешканець села організував таке виробництво в господарських приміщеннях на своєму обійсті. Сировину чоловік закуповував у підприємств, які виготовляють полімерну продукцію. Під час перевірки в цеху перебувало двоє найманих працівників-односельчан.

Всього правоохоронцями було вилучено 11 тисяч упаковок бенгальських вогнів та близько тисячі хлопавок. На разі проводиться перевірка на вогненебезпечність продукції.