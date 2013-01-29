18-річний водій до крові покусав руки інспекторові ДАІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, інцидент стався в центрі Львова на вулиці Франка.

„Працівники ДАІ зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху і здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора. На вимогу інспектора ДАІ пред’явити посвідчення водія та надати документи на автотранспортний засіб, водій відреагував агресивно, почав висловлюватися нецензурною лексикою і намагався втекти з місця події”, - інформує прес-служба.

Правоохоронці затримали водія-втікача, який чинив сильний опір. Працівники ДАІ викликали слідчо-оперативну групу Личаківського райвідділу міліції Львова, після чого порушник був відправлений на медичне освідчення.

У прес-службі повідомили, що згідно результатів обстеження, водій-порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На водія складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Матеріали знаходяться у Личаківському райвідділі Львова.

Крім того, як повідомило УНІАН джерело в обласному ДАІ, водій-порушник поводився дуже агресивно: накинувся на одного з інспекторів і до крові покусав йому руки, іншого інспектора погрожував загризти до смерті за горло.

Матеріали справи будуть розслідуватися прокуратурою Львівської області.