У пиві виявлено компонент, який захищає від раку

Науковці з Орегонського університету (Oregon State University) виявили у складі пива речовину, яка перешкоджає розвиткові раку простати, повідомляє журнал Cancer Letters.

Компонент пива - ксантохумол - блокує білок, наявний в клітинах на поверхні простати. Цей білок запускає розвиток деяких злоякісних пухлин, зокрема раку простати, свідчать дослідники під керівництвом Емілі Колгейт (Emily C. Colgate).

Проте не варто забивати пивом холодильник – ксантохумол міститься у такій малій кількості, що для потенційної користі необхідно щодня випивати мінімум 17 кухлів пінного напою. А це натомість загрожує багатьма іншими проблемами, перш за все алкоголізмом і цирозом печінки.

У перспективі корисний компонент пива може лягти в основу для створення лікарських препаратів проти раку, вважають дослідники.

Тим часом фахівці з Німеччини вже випустили пиво з підвищеним вмістом ксантохумола. У напої, який виробники називають “здоровим пивом”, концентрація цієї речовини збільшена в 10 разів. Наразі проводиться дослідження, яке має підтвердити корисні властивості напою.

Медпортал.ру