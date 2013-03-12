У Харкові зіткнулися чотири автомобілі: п’ятеро травмованих

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася в Київському районі міста.

22-річний водій автомобіля Daewoo-lanos, рухаючись по узвозу Весніна з боку вулиці Пушкінської, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем МАЗ, під керуванням 52-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку. Після цього Daewoo ще зіткнулося з автомобілями ВАЗ-21102 під керуванням 24-річного водія та ВАЗ-2107 під керуванням 59-річного водія, що рухалися позаду вантажівки в попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля ВАЗ-21102 і двоє пасажирів Daewoo з тілесними ушкодженнями були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Пізніше надійшло повідомлення про самозвернення за медичною допомогою водія автомобіля Daewoo. За фактом ДТП проводиться розслідування.