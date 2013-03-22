Резонансне ДТП у Дніпропетровську: обох водіїв взяли під варту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Обом водіям вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня о 7 год. 45 хв. ранку по вул. Набережна Перемога навпроти будинку 102-Д в Дніпропетровську зіткнулися два автомобілі - “Нісан-екстрейл” та БМВ-3, через що один з автомобілів відкинуло на зупинку, де стояли люди.

Внаслідок ДТП п’ятеро людей загинули, в тому числі десятирічний хлопчик, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.