Черновецький обділив Дарницю туалетами

У Києві встановлять понад 160 нестаціонарних громадських туалетів.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Київської міської ради сьогодні на сесії затвердили схему розміщення у столиці нестаціонарних громадських туалетів. Згідно з документом, у Києві передбачається встановити 115 туалетних модулів та 49 туалетних контейнерів.

Рішення прийняте з метою забезпечення екологічної безпеки, підтримання на належному рівні санітарно-епідеміологічних норм і стабільного та якісного функціонування громадських туалетів для забезпечення потреб мешканців та гостей столиці.

Депутати доручили Київській міській державній адміністрації провести конкурс на право встановлення та обслуговування громадських туалетів модульного типу згідно із затвердженою схемою.

Як зазначається у рішенні, фінансування заходів зі встановлення туалетів здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, а також інвестиційних коштів.

Згідно із затвердженою схемою, у Голосіївському районі передбачається встановити 21 нестаціонарний туалет, у Деснянському - 26, у Дніпровському – 13, в Дарницькому – 8, в Оболонському – 13, в Печерському – 15, в Подільському – 15, у Святошинському – 16, у Солом’янському – 13, в Шевченківському – 24.

Слід зазначити, що туалетні контейнери, які передбачено встановити по всьому місту, розраховані на одночасне обслуговування 294 людей, а туалетні модулі – 230 людей.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, на сьогодні в Києві розташовані 202 громадських туалети, 182 з яких є такими, що функціонують. 20 одиниць не працюють з технічних причин та знаходяться на ремонті.

У зв’язку із величезними темпами забудови міста та проведенням у 2012 році фіналу Євро-2012 існуючих туалетів недостатньо.

Схема розміщення громадських туалетів із застосуванням туалетних модулів, затверджена сьогодні Київрадою, сприятиме розробці схеми розміщення стаціонарних громадських туалетів, розробці та затвердженню програми будівництва громадських туалетів на період 2008-2010 років.