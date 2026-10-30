З'явився сайт, на якому продаються середньовічні замки: як це зробити

У вимогах до покупців немає жодного слова про знатне походження чи приналежність до стародавнього роду.

Новий веб-сайт допомагає шанувальникам замків знайти будинок своєї мрії - справжню фортецю - у будь-якій точці Європи. Про це пише The Olive Press.

Стати повноправним власником замку тепер стало набагато простіше: з’явився спеціалізований інтернет-ресурс, на якому представлені тисячі замків, виставлених на продаж по всій Європі.

Наразі в базі сайту налічується понад 3500 об’єктів. Примітно, що їх продажем займаються понад тисяча агентів з нерухомості.

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Ціни варіюються: можна придбати замок епохи Відродження з парком і господарськими будівлями за 718 000 євро або ж, маючи суму до 15 мільйонів євро, стати власником середньовічного замку всього за годину їзди від Мадрида.

"Щоб отримати статус потенційного покупця, потрібно пройти перевірку: власники сайту оцінять серйозність ваших намірів, після чого ваш запит буде передано відповідному агентству або власнику", - пише видання.

У вимогах до покупців немає ні слова про знатне походження чи приналежність до стародавнього роду. Потрібно просто зайти на сайт castlecollector.com.

Новини туризму

Острів Джерба та загалом південне узбережжя Тунісу можуть стати альтернативою популярним зимовим напрямкам Іспанії. Тут менше туристів, збереглися стародавні поселення та незвичайна архітектура, а в одному з місцевих готелів можна побачити будинок, який у фільмах "Зоряні війни" став домівкою Люка Скайуокера в його дитинстві.

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