Вчені знайшли гриб віком 440 мільйонів років у місці, де не було дерев: що їх здивувало

Його незвичайна будова дає ключ до розуміння того, як гриби сприяли перетворенню безплідної суші на середовище, придатне для процвітання інших організмів.

Крихітна скам'янілість віком 440 мільйонів років дозволила зробити несподіване відкриття про далеке минуле Землі. Вчені ідентифікували її як Tortotubus protuberans - стародавній гриб, що існував у епоху, коли майже все життя було зосереджене в океанах. Про це пише The Daily Galaxy.

Цікаво, що його незвичайна будова дає ключ до розуміння того, як гриби сприяли перетворенню безплідної суші на середовище, придатне для процвітання інших організмів.

Це відкриття належить доктору Мартіну Сміту, палеонтологу з Даремського університету. У 2016 році ця знахідка була описана як найстаріший із відомих грибів, а також як найдавніший на той момент зразок наземного організму.

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У силурійському періоді вигляд Землі був зовсім іншим. Не було ані лісів, ані квіткових рослин, а нечисленні представники флори на суші нагадували мохи або лишайники. І все ж під поверхнею землі вже відбувалися процеси, які в кінцевому підсумку призвели до утворення ґрунту - і ключову роль у цьому відігравали гриби.

Дивно складна будова

Зазначається, що на перший погляд Tortotubus protuberans виглядає досить непоказно, але його мікроскопічні нитки розповідають цікаву історію. Доктор Сміт з’ясував, що гриб мав шнуроподібну структуру, яка нагадує будову деяких сучасних грибів. Від основної нитки відходили дрібніші відгалуження, які потім згиналися, поверталися до головного стовбура й поступово обвивали його. Для такого стародавнього організму це була вражаюче впорядкована структура.

У сучасних грибів подібні мережі слугують для переміщення поживних речовин усередині колонії - це вкрай важливо в умовах, коли ресурси мізерні або розподілені нерівномірно. Згідно з дослідженням, опублікованим у Botanical Journal of the Linnean Society, характер розгалуження цієї скам’янілості дуже схожий на структури, які у сучасних грибів відповідають за транспортування поживних речовин і процеси розкладання.

Крім того, такі мережі допомагають грибам поширюватися по поверхні та освоювати нові території - це величезна перевага для ранньої епохи, коли поживні речовини на суші були в дефіциті й зустрічалися вкрай нерівномірно.

Як гриби допомогли сформувати ґрунт

Важливо, що 440 мільйонів років тому Земля була зовсім іншим місцем: у ранніх рослин не було коренів, що обмежувало їхню взаємодію з матеріалом під поверхнею. Гриби, навпаки, можуть поширювати свої нитки по землі та сприяти розщепленню органічних речовин.

Ця діяльність мала велике значення: сприяючи розкладанню, стабілізації осадів та вивітрюванню, гриби допомогли налагодити процеси, які перетворюють пухкий матеріал на ґрунт. Сміт пояснив:

"Те, що ми бачимо в цій скам’янілості, - це складна грибкова "поведінка" в деяких із найдавніших наземних екосистем, що сприяє формуванню ґрунту та запускає процес гниття на суші".

Чим харчувався цей стародавній гриб

Одна деталь щодо того, що ж йому довелося розкласти, залишається загадкою. Сучасні гриби часто харчуються мертвими рослинами та іншим органічним матеріалом, але в часи існування Tortotubus не було дерев, що скидають листя, і не було лісів, які б утворювали велику кількість рослинних решток.

Сміт припускає, що гриб, можливо, харчувався матеріалом, виробленим набагато простішими організмами: бактерії та водорості, ймовірно, вже жили на суші в силурійському періоді й могли постачати органічні речовини для розщеплення. Проблема в тому, що ці крихітні організми рідко залишають скам’янілості, тому важко точно визначити, що саме там було.

Новини археології

Раніше повідомлялося, що один-єдиний зуб стародавнього слона дозволив вченим зазирнути у світ, що існував майже 700 000 років тому. Ця знахідка, зроблена на півночі Ізраїлю, допомогла дослідникам відтворити вигляд дивовижно багатого доісторичного ландшафту - з лісами, річками, заболоченими ділянками та пишною рослинністю.

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