В Польщі сутички біля Конституційного трибуналу, в PiS заявила про 'держпереворот', - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував свій візит до Сенегалу та терміново повернувся до Варшави.

У Польщі Конституційний трибунал, що є аналогом Конституційного суду, повідомив на своєму сайті в п'ятницю, 30 жовтня, що голову суду Богдана Свечковського та віцеголову Бартоломея Соханського було відсторонено від посад, повідомляє PAP.

Видання поділилося, що перед будівлею Конституційного суду триває мітинг. Серед присутніх, зокрема, голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, колишня голова Конституційного суду Юлія Прилебська, а також Богдан Свєчковський.

Після оголошення про відсторонення керівництва біля будівлі Конституційного трибуналу зібралися протестувальники. Серед них були представники опозиційної партії "Право і справедливість", зокрема її депутати та керівництво. Під час акції сталися сутички з поліцією.

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Зокрема, лідер партії "Право на Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський звинуватив уряд у спробі державного перевороту.

За інформацією, яку отримало видання, Анна Корвін-Пьотровська, як суддя з найдовшим стажем, стала головою Конституційного трибуналу та видала розпорядження про призупинення виконання службових обов’язків Свечковського та Соханського на місяць, посилаючись на ст. 130 Закону про устрій загальних судів.

"Якщо суддю затримано за скоєння умисного злочину на місці злочину або якщо, з огляду на характер вчиненого суддею діяння, авторитет суду чи істотні інтереси служби вимагають негайного відсторонення його від виконання службових обов’язків, голова суду або міністр юстиції можуть постановити негайне призупинення виконання службових обов’язків судді до моменту ухвалення рішення дисциплінарним судом, але не довше ніж на місяць", - вказується в статті.

Причиною призупинення виконання обов’язків голови та заступника голови у повідомленні зазначено, зокрема, те, що обидві ці особи унеможливили скликання Загальних зборів Конституційного трибуналу за участю всіх належним чином обраних Сеймом суддів, а також призначення складів, що розглядають справи в Конституційному трибуналу, що суперечить закону.

Однак, Конституційний трибунал в мережі Х вказав, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

Після цього в поліції Варшави повідомили, що співробітники проводять службові заходи в будівлі Конституційного трибуналу у зв’язку з інформацією, наданою суддею Анною Корвін-Піотровською, щодо можливої загрози життю чи здоров’ю суддів та співробітників установи.

Видання Onet зазначило, що президент Польщі Кароль Навроцький скасував свій візит до Сенегалу та терміново повернувся у країну через зміну голови Конституційного трибуналу.

""На цей час президент має бути в Польщі. Я скасовую свій рейс до Сенегалу. Я повертаюся до Польщі", – написав він в соцмережі Х.

В офісі президента проінформували, що одразу після повернення Навроцький зустрінеться з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським.

Туск та Навроцький: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністр Дональд Туск розкритикував заяву президента Кароля Навроцького про втрату територій під час Другої світової війни. Туск порадив Навроцькому видалити допис. Зокрема, президент Польщі написав, що його країна "може втратити територію, але ніколи не втратить душі". Прем'єр країни наголосив, що Польща "не збирається поступатися жодним клаптиком своєї території".

Також ми писали, що Туск відреагував на випадки побиття українців у Польщі й зазначив, що Навроцький більше не може мовчати про спалах насильства в країні, внаслідок якого дедалі частіше страждають і громадяни України. На думку прем'єра, президент зобов’язаний втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань у Польщі. Туск заявляв, що напади на українців є ударом по інтересах самої Польщі. Він закликав поляків реагувати та негайно повідомляти про подібні випадки насильства.

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