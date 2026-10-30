РФ завдала удару в об'єкт критичної інфраструктури: фіксуються перебої зі світлом

Мешканці фіксують значні стрибки напруги в енергомережі Києва.

В п'ятницю ввечері, 30 жовтня, Росія завдала удару по критичній інфраструктурі в Києві, повідомив в Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в його повідомленні.

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Як повідомляють ЗМІ, в столиці після цього почалися перебої зі світлом. Очевидці скаржаться, що електроенергія то з'являється, то знову зникає. Також мешканці фіксують значні стрибки напруги в енергомережі Києва.

Згодом Кличко також проінформував, що в Шевченківському районі Києва пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів.

"У Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", - написав столичний мер.

Він додав, що також в Києві можливі перебої в роботі системи водопостачання.

"Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в столиці упав тиск в системі водопостачання і наразі перебої в роботі системи. Енергетики працюють над відновленням", - вказав Кличко.

Ситуація в Києві: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в п'ятницю вранці ДТЕК повідомляв, що через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані графіки вимкнення світла на правому березі Києва тимчасово не діятимуть. В ДТЕК наголосили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію. При цьому, на лівому березі столиці діяли графіки відключення електроенергії.

Також ми писали, що в четвер, 29 жовтня, росіяни застосували балістику по Києву. Кличко писав, що в дворі одного з житлових комплексів в Дніпровському районі столиці горіли уламки ракети, а в іншому місці вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. Окрім цього, Київська міська військова адміністрація (КМВА) вказала, що в результаті російської атаки загинула одна людина.

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