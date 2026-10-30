Організатори G20 відмовилися від спільного фото лідерів МЗС через Лаврова, - Bloomberg

Відмова Німеччини та інших країн стала яскравим символом розбіжностей, що виникли між США та їхніми союзниками через прагнення президента Дональда Трампа налагодити стосунки з Росією.

Організатори зустрічі G20 в Атланті (США) відмовилися від традиційного "сімейного фото" після того, як кілька чиновників, які брали участь у заході, не захотіли фотографуватися разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначило, що хоча ця фотографія має суто церемоніальний характер і не має великого значення, вона є ритуалом таких зустрічей і покликана продемонструвати єдність світових лідерів.

"Відмова Німеччини та інших країн стала яскравим символом розбіжностей, що виникли між США та їхніми союзниками через прагнення президента Дональда Трампа налагодити стосунки з Росією в рамках його спроб покласти край війні в Україні", - йдеться в статті.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що з Росією не може бути "звичайного ходу справ".

"Нам потрібно обговорити ці суперечливі питання тут, за столом переговорів, саме тому ця розмова є важливою. Але ми також маємо уникати надсилання неправильних візуальних сигналів", - заявив він журналістам в Атланті.

Американський чиновник підтвердив, що група відмовилася від урочистої фотосесії. Він додав, що господарі заходу хотіли уникнути того, щоб розбіжності щодо фотосесії стали дипломатичним відволікаючим фактором. Вони прагнули зосередити увагу на обговореннях та пріоритетах групи.

Видання поділилося, що дводенна зустріч міністрів закордонних справ найбільших економік світу є попередньою подією перед самітом лідерів цієї групи, який має відбутися в грудні в гольф-клубі Trump National Doral у Маямі.

Примітно, що президент США Дональд Трамп запросив на цей захід президента Росії Володимира Путіна, але Кремль поки що не повідомив, чи прийме він це запрошення.

За даними Державного департаменту, зустріч цього тижня в Атланті має на меті "просування основної місії G20 щодо забезпечення глобальної стабільності та процвітання".

Ймовірно, війни в Україні та Ірані стануть двома основними темами обговорення.

Припускається, що європейські міністри, які виступають за збереження жорсткої позиції щодо Росії, чинитимуть опір спробам Трампа залучити Путіна до переговорного столу та переконати Європу купувати більше російських нафтопродуктів.

В статті нагадується, що вони особливо незадоволені заявою Трампа, зробленою на початку цього місяця, про те, що він скасує деякі мита та санкції проти Росії в рамках угоди з Путіним, яка дозволить Росії експортувати дизельне паливо на закордонні ринки.

Видання зауважило, що подібні напруження спалахнули через так звану "сімейну фотографію", зроблену під час зустрічі міністрів фінансів країн G20 у вересні в Ашвіллі, штат Північна Кароліна.

За даними, міністр фінансів США Скотт Бессент запросив міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустріч, не порадившись з іншими членами G20, і багато союзників США, зокрема Німеччина, заявили, що не погодяться фотографуватися разом із Силуановим. У підсумку його не включили до групового знімка.

Саміт G20 в грудні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ на зустрічі G20 в Атланті, отримали американські візи без обмежень на пересування. Вказується, що у вересні під час заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку для них діяли територіальні обмеження. Тоді їм дозволили перебувати в радіусі приблизно 40 км від центру Нью-Йорка, де розташована штаб-квартира ООН. Такі умови фактично обмежували можливість російських кореспондентів виїжджати до інших міст, зокрема до Вашингтона, для проведення інтерв'ю.

Також ми писали, що помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що можливість візиту Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежить від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС. Ушаков додав, що РФ готується до цієї зустрічі. Також він підтвердив, що запрошення на саміт G20 Росія отримала.

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