В Одесі скандал через Ойстраха

Про це в ефірі телерадіокомпанії «Круг» повідомив генеральний директор міжнародного конкурсу скрипалів ім. Д.Ойстраха, ініціатор встановлення пам'ятника Ігор Курилів.

За його словами, за розпорядженням О.Костусєва в неділю на Театральній площі було розпочато демонтаж готового постаменту.

«Мені складно робити висновки про причини, що викликали зміну точки зору мера. Ми неодноразово зустрічалися, все обговорили, демонстрували макет у повну величину, виходили на місце майбутнього встановлення пам'ятника. Він сам вибрав місце. З усім був згоден. Уже встановили постамент. Залишалося закласти капсулу. О четвертій годині дня все було добре – він підписав послання нащадкам, яке ми повинні були закласти в капсулу п'єдесталу, а о 7 вечора він зателефонував віце-губернатору Дмитру Волошенкову – не буде ніяких пам'ятників, усе демонтуємо», - сказав І.Курилів.

Він додав, що встановлювали постамент фахівці з Дніпропетровська, а демонтували одеські робочі, які не є фахівцями з демонтажу подібних конструкцій. У результаті відбувся, по суті, не демонтаж, а руйнування дороговартісного постаменту.

І.Курилів пояснив, що виступив ініціатором спорудження пам'ятника в Одесі ще в 2006 році на Другому Міжнародному конкурсі скрипалів імені Д.Ойстраха в Одесі. Ідею підтримали присутні на ньому учні великого скрипаля.

«Рівно через рік відбувся заснований мною музичний фестиваль «Дні Ойстраха в Одесі». Його було створено для того, щоб почати збір коштів на будівництво пам'ятника. Приїжджали з різних країн багато учнів Ойстраха. Вони давали безкоштовні концерти. Одночасно почався збір коштів меценатів. Це що стосується коштів на саму статую, а постамент профінансувала місцева Партія регіонів. Питання контролював губернатор, займався цим питанням віце-губернатор Д.Волошенков», - сказав І.Курилів.

За його словами, станом на 2008 рік, статуя коштувала 810 тис. грн, постамент коштує 390 тис. грн. Він не виключив, що ситуацію, що склалася, доведеться вирішувати в судово-правовому порядку. Зараз очікується прибуття дніпропетровських фахівців, які повинні оцінити матеріальні збитки, завдані при демонтажі.

Сама скульптура наразі знаходиться в Києві.

На цю тему: В Одесі встановлять пам'ятник Ойстраху

У свою чергу мер Одеси О.Костусєв у ході брифінгу заявив журналістам, що був введений в оману. Він заявив, що спочатку йому показували проект невеликого витонченого пам'ятника, а потім на місці його встановлення з'явився великий бетонний майданчик.

«Думав, там «Моцарт» (готель, розташований поруч) ще один літній майданчик робить. Там майданчик такої площі залили, що на ньому можна розмістити пам'ятник усім трьомстам спартанцям. Усі посміхалися, коли я говорив, що знесу цей бетонний майданчик... Підіть подивіться: немає більше ні шматка бетону. Як сказав, так і зробили...», - заявив О.Костусєв.

За його словами, на місці, де споруджувався пам'ятник, відновлять зелену зону й поставлять маленький постамент, на якому стоятиме, потопаючи в зелені, невеликий акуратний пам'ятник.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Одеська міська рада вирішила встановити пам'ятник видатному скрипалю Давиду Ойстраху на Театральній площі.

Скрипаль, альтист, диригент, педагог Давид Ойстрах народився в Одесі у вересні 1908 року, помер у Амстердамі в жовтні 1974 р. Народний артист СРСР, лауреат двох державних премій 1-го ступеня – Ленінської (1960) і Сталінської (1943). Один із кращих учнів знаменитого професора Петра Столярського – засновника спеціалізованої музичної школи-інтернату, що носить зараз його ім'я.

Ойстрах - лауреат десятків різних престижних міжнародний конкурсів. Почесний член музичних академій Королівської - в Лондоні, Шведської – в Стокгольмі, а також – Національної «Санта-Чечилія» в Римі, Американської Академії наук і мистецтв у Бостоні й т.д. Почесний професор Будапештської консерваторії та почесний доктор музики Кембріджського університету.