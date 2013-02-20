В Одесі встановлять пам'ятник Ойстраху

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на сесії прийняли депутати Одеської міської ради.

«Рішення ухвалено, враховуючи звернення видатних представників музичної та культурної громадськості, а також членів ініціативної групи з встановлення пам'ятника Ойстраху Д.Ф.», - сказано в документі.

Пам'ятник буде встановлено на майданчику зі сторони вулиці Рішельєвська.

Передбачається, що на відкриття монумента приїдуть знамениті музиканти.

У свою чергу декілька депутатів виступили проти встановлення пам'ятника Д.Ойстраху. Зокрема, на думку депутата від «Фронту змін» Марини Багрій-Шахматової, готова бронзова статуя (її вже відлито в київських майстернях) більше нагадує сатирика Михайла Жванецького й першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова.

Вартість пам'ятника – близько 100 тис. доларів.

Скрипаль, альтист, диригент, педагог Давид Ойстрах народився в Одесі у вересні 1908 року, помер в Амстердамі в жовтні 1974 року. Народний артист СРСР, лауреат двох державних премій 1-го ступеня – Ленінської (1960) і Сталінської (1943).

Д.Ойстрах - лауреат десятків престижних міжнародний конкурсів. Почесний член музичних академій Королівської - в Лондоні, Шведської – в Стокгольмі, а також Національної «Санта-Чечилія» в Римі, Американської Академії наук і мистецтв у Бостоні й т.д. Почесний професор Будапештської консерваторії та почесний доктор музики Кембріджського університету.