В Одесі встановлять пам'ятник Ойстраху
На Театральній площі Одеси встановлять пам'ятник видатному скрипалю Давиду Ойстраху.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на сесії прийняли депутати Одеської міської ради.
«Рішення ухвалено, враховуючи звернення видатних представників музичної та культурної громадськості, а також членів ініціативної групи з встановлення пам'ятника Ойстраху Д.Ф.», - сказано в документі.
Пам'ятник буде встановлено на майданчику зі сторони вулиці Рішельєвська.
Передбачається, що на відкриття монумента приїдуть знамениті музиканти.
У свою чергу декілька депутатів виступили проти встановлення пам'ятника Д.Ойстраху. Зокрема, на думку депутата від «Фронту змін» Марини Багрій-Шахматової, готова бронзова статуя (її вже відлито в київських майстернях) більше нагадує сатирика Михайла Жванецького й першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова.
Вартість пам'ятника – близько 100 тис. доларів.
Скрипаль, альтист, диригент, педагог Давид Ойстрах народився в Одесі у вересні 1908 року, помер в Амстердамі в жовтні 1974 року. Народний артист СРСР, лауреат двох державних премій 1-го ступеня – Ленінської (1960) і Сталінської (1943).
Д.Ойстрах - лауреат десятків престижних міжнародний конкурсів. Почесний член музичних академій Королівської - в Лондоні, Шведської – в Стокгольмі, а також Національної «Санта-Чечилія» в Римі, Американської Академії наук і мистецтв у Бостоні й т.д. Почесний професор Будапештської консерваторії та почесний доктор музики Кембріджського університету.