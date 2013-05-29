Нові права з чіпом спростять водіям спілкування з інспекторами ДАІ (відео)

Посвідчення водія з біометричним чіпом у майбутньому спростять спілкування з інспекторами ДАІ, розповідає ТСН.

"Згідно нового закону правил дорожнього руху водії не зобов'язані передавати, а тільки пред'являти посвідчення інспектору ДПС. В цьому випадку, за наявності технічних приладів, ми будемо чітко ідентифікувати особу і дійсність його посвідчення водія", - пояснив начальник Центру безпеки дорожнього руху при МВС Сергій Будник.

Як відомо, з вівторка, 28 травня, у ДАІ почали видавати водійські посвідчення нового зразка. Від звичайних документів вони відрізняються наявністю електронного чіпа. На ньому зберігатиметься інформація, що міститься на самому посвідченні, і, залежно від бажання водія, його домашня адреса, персональний код платника податків, біометричні дані.

У ДАІ запевняють, що міняти старі права на нові не обов'язково, крім водійських посвідчень радянського зразка. Також у водія буде вибір отримувати права з чіпом чи без. Різниця у вартості складає близько 50 грн.