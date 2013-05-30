Білорусь стала світовим лідером зі спаму

За даними компанії, суттєве зростання обсягів спаму, що відправляється з Білорусі, було зафіксовано 13 квітня, коли щодня з території цієї країни почало надходити понад 12 мільйонів небажаних рекламних повідомлень. На початку року цей показник становив 2 млн повідомлень на день. Протягом півтора місяців спостережень фахівці не помітили суттєвого зниження потоку спаму з Білорусі. При цьому частка спаму в загальному обсязі електронної кореспонденції Білорусі досягла 99%, повідомляє Росбалт.

В основному рекламні повідомлення, що надходять з білоруських серверів, містять короткий текст і посилання на той чи інший сайт. Посилання найчастіше ведуть на непрацюючі сайти або сторінки фармацевтичних компаній, що продають ліки. У рідкісних випадках за посиланнями поширюється шкідливе програмне забезпечення.

Як зазначається, з 13 квітня з Білорусі надійшло понад 550 млн спам-повідомлень, тоді як із США, колишнього лідера за обсягом небажаної кореспонденції, тільки 447 млн.

Всього ж на частку Білорусі після істотного збільшення кількості спаму припадає 16,3% від світового обсягу небажаних електронних листів, на частку США - 15,1%, близько восьми відсотків спаму відправляється з України і 5,8% з Китаю, відзначає The Register.

Раніше Білорусь не фігурувала в числі країн, відомих підвищеною активністю спамерів.