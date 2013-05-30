На Буковині міліціонер насмерть збив 18-річного хлопця

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ УМВС України в Чернівецькій області, трагедія за участю правоохоронця сталася 30 травня в Хотинському районі Чернівецької області.

З’ясовано, що працівник органів внутрішніх справ перебував поза службою і керував власним автомобілем. Результати медичної експертизи засвідчили тверезий стан водія.

За цим фактом проводиться службова перевірка з вивченням деталей трагічної події. За її результатами буде прийнято рішення згідно з КПК України.