ДАІ закликає не їздити на київський вокзал у п'ятницю після обіду
Державтоінспекція Києва радить водіям утриматись від поїздок до Центрального та Південного залізничного вокзалу у другій половині дня 26 липня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
У повідомленні зазначається, що з нагоди святкування 1025-річниці Хрещення Київської Русі до столиці прибуватимуть урядові делегації інших країн.
Як повідомляв УНІАН, вчора, Державтоінспекція попередила про обмеження руху транспорту у столиці 26-28 липня у зв’язку із заходами з нагоди відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
Разом з тим у ГУ МВС України в м. Києві повідомили, що у зв'язку зі святковими заходами з нагоди 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі на вихідні в центрі столиці буде введено тимчасове обмеження руху транспорту з 7.00 до 21.00.
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Зокрема, вулиця Хрещатик буде перекрита від вулиці Богдана Хмельницького до Інститутської в суботу з 10.00 до 22.00, а в неділю - з 8.00 до 22.00. Крім того, в суботу тимчасово обмежать рух транспорту по вулиці Трьохсвятительській. Також, у цей день тимчасово закриють проїзд по вулиці Лаврській від площі Слави до Цитадельної і по вулиці Грушевського від Шовковичної до Кріпосного провулка.
ЗМІ повідомляли, що глава РПЦ патріарх Московський Кирил приїде до Києва з Москви 26 липня ввечері на спеціальному броньованому поїзді.