Чи поліпшиться навчання, якщо школярам платити (експеримент)

40 школярів з міста Фейберн (Fairburn), штат Джорджія, візьмуть участь у програмі, яка дозволить їм заробляти близько вісьмох доларів за годину, відвідуючи додаткові заняття, пише Лента.ру з посиланням на The Atlanta Journal-Constitution.

Організатори програми поставили мету з`ясувати, чи підвищиться відвідуваність, оцінки та результати тестів від того, що школярам платитимуть.

Ініціатива належить Чарльзу Лаудермілку, виконавчому директорові корпорації Aaron Rents, яка фінансує некомерційну програму своїм коштом.

Експеримент пройде серед учнів восьмих і одинадцятих класів двох місцевих шкіл. Школярів вибирали на основі інформації про їх відвідування та успішність. Тривалість програми "Вчися і заробляй" ("Learn & Earn") - 15 тижнів.