Путінську Росію піймали на брехні

У російських ЗМІ тільки й чуємо (читаємо, дивимося), що Росія, мовляв, 15 років забезпечувала Україну дешевим газом, дотуючи нашу економіку. І настільки виснажилася, що тепер вирішила терміново перескочити на європейські ціни.

Але брехливість цього твердження настільки очевидна, що Україна, на жаль, навіть не намагалася її спростовувати.

Та виявляється, такою брехнею Кремль намагається розв’язувати не тільки внутрішні проблеми РФ. Зараз, напередодні саміту G8, усіляке поливання брудом свого сусіда набуло міжнародного забарвлення. Зрозуміло, що воно безглуздо виглядає в очах світової спільноти, ніхто серйозно не ставиться до заяв про «крадіжку газу» чи доброчинності Росії щодо України. Проте російські «експерти» продовжують брехати.

І ось, нарешті, голос подала Україна. У «Дзеркалі тижня» колишній перший заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий пише: «Для фахівців і експертів не є таємницею, що впродовж семи-восьми років (приблизно до 2000-го) Україна купувала в «Газпрому» газ по 80 дол. за 1000 кубометрів, тоді як ціни за європейськими контрактами «Газпрому» були нижчі. Тому лукавлять експерти В.Путіна, стверджуючи що РФ дотувала українську економіку України всі 15 років незалежності України».

Чалий не вказав, що ціна для Європи в той час становила 65–70 доларів за 1000 кубометрів.

Зрозуміло, що в Європі ціну російським заявам добре знають. Але Україна має реагувати на подібні випади хоч би для внутрішнього користування – для того, щоб самі українці знали, що Україна дотувала Росію 8 років, переплачуючи за газ.

Оксана Охрімчук, м. Київ