25 лютого на екрани українських кінотеатрів виходить хіт Берлінале 2020, екранізація одного з найзнаковіших німецьких романів минулого століття.

«Берлін Александерплац» – екранізація однойменного роману Альфреда Дебліна 1929 року, який вважається одним із головних творів німецького модерну. У своїй стрічці Бурхан Курбані переносить події книги в наші дні, перетворюючи класичну історію на сучасну кримінальну драму, в якій Берлін продовжує грати одну з головних ролей.

Френсіс, молодий нелегальний мігрант із Західної Африки, хоч і поклявся стати кращою людиною, все одно під впливом обставин вливається до підпільного світу німецької столиці.

Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де «Берлін Александерплац» було номіновано на премію «Золотий ведмідь». Стрічка отримала премію Європейської кіноакадемії за найкращий оригінальний саундтрек. В Україні прем’єра відбулася в межах фестивалю «Нове німецьке кіно».

Фільм «Берлін Александерплац» вийде в український прокат 25 лютого.

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Автор: УНІАН