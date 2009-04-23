Компанія “Шабо” виготовлятиме шампанське

ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо» (Одеська обл.), один з крупних виробників вин і коньяків, має намір до кінця поточного року вивести на ринок шампанське.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник генерального директора з маркетингу підприємства Жанна НИКІТІНА.

За її словами, перші 10 тисяч пляшок шампанського було закладено на витримку в березні цього року. Вони потраплять на ринок до кінця цього року.

Як повідомила Ж.НИКІТІНА, компанія планує щомісячно продавати близько 9 тисяч пляшок шампанського, тобто, щомісячно закладатиме на витримку близько 10 тис. пляшок, і частина продукції продаватиметься після 9-місячної витримки, а частина - після тримісячної витримки.

Довідка УНІАН. ТОВ «Промислова компанія Шабо» (Одеська обл.) – вертикально інтегрований виноробний холдинг з повним циклом виробництва. Компанія проводить коньяки і вина під ТМ «Шабо». Компанія має близько 1 тис. га власних виноградників.