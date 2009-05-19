У Сенегалі через кризу зменшили весільний викуп

Влада Сенегалу встановила фіксований розмір калиму (викупу) за наречену у розмірі 4,5 тисяч місцевих франків (близько 7 євро).

Таким чином сенегальське ісламське духовенство вирішило допомогти нареченим, оскільки заповзятливі батьки сенегальських дівчат іноді вимагають за дочок мільйонний калим, який парубки часто не можуть зібрати. Мінімальна заробітна плата у Сенегалі складає менше 40 тисяч місцевих франків (60 євро).

У церемонії одруження, яка відбулася у столиці країни — Дакарі на минулих вихідних, взяли участь 200 пар у віці від 18 до 30 років. При цьому женихи платили викуп за наречену вже за новим «тарифом».

BFM